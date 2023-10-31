Beyoğlu'nda kadın cinayeti: Eşini öldürüp intihar etti

BİRKAÇ KEZ SIĞINMA EVİNE YERLEŞİP TEKRAR EVE DÖNMÜŞ



Yaklaşık 8 yıl önce bipolar bozukluk teşhisi konulan Mehmet Buğdaycı'nın, daha önce yaşanılan tartışmalarda zaman zaman eşine şiddet uyguladığı, birkaç kez kadın sığınma evine yerleşen Şerife Buğdaycı'nın bir süre sonra tekrar eve döndüğü iddia edildi.

Şerife Buğdaycı'nın 1 hafta sonra da büyük kızının yanına yerleşmeyi planladığı öğrenildi. Hastalığı nedeniyle bir süre önce hastaneye yatarak tedavi gördüğü belirtilen Mehmet Buğdaycı'nın, geçtiğimiz aylarda kendini iple asmaya çalışarak intihar girişiminde bulunduğu belirtildi.

Sokak sakinlerinden Ahmet Şahin, çiftin neden tartıştığını bilmediğini belirterek "Bizim komşumuz, çok sevdiğimiz bir ablamızdı. Küçük köpeği vardı, gelirdi buralarda gezdirirdi köpeğini. Hayvan sevgisi olmayanın insan sevgisi de olmaz, hayvan sever bir insandı. Gelirdi parkta kedileri beslerdi, kendi köpeğini gezdirirdi." dedi.