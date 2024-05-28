Beyoğlu'nda kafede yangın

İstanbul Beyoğlu'nda bir kafede çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Beyoğlu'nda kafede yangın

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Camikebir Mahallesi Kasımpaşa Medresesi Sokak'ta bulunan kafede saat 01.00 sıralarında çıktı.

Edinilen bilgiye göre, 3 katlı binanın üst katında bulunan bir kafede bilinmeyen bir nedenle başlayan alevler kısa sürede büyüdü.

Çatıdan yükselen alevleri fark edenler, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Beyoğlu'nda kafede yangın - 1

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bir saatlik çalışma sonunda yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında yaralı ve can kaybı bulunmazken, kafede hasar meydana geldi. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

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