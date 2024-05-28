Beyoğlu'nda kafede yangın

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Camikebir Mahallesi Kasımpaşa Medresesi Sokak'ta bulunan kafede saat 01.00 sıralarında yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, 3 katlı binanın üst katında bulunan bir kafede bilinmeyen bir nedenle başlayan alevler kısa sürede büyüdü.

Çatıdan yükselen alevleri fark edenler, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.