Beyoğlu'nda kamyonet binaya çarptı
İstanbul Beyoğlu'nda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, metrelerce kayarak önce bir duvara ardından da binaya çarptı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.
İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Piyalepaşa Mahallesi’nde 15 Eylül Pazar günü öğle saatlerinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden Enes Ç. yönetimindeki kamyonet metrelerce kayarak önce sokaktaki duvara ardından da binaya çarptı.
Kaza sonucu şans eseri ölen yada yaralanan olmazken, binada hasar oluştu.
O sırada yoldan geçen bir otomobil de saniyelerle kazadan kurtuldu.
Kaza anı ise güvenlik kamerasıyla görüntülendi.
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