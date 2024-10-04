Beyoğlu'nda kamyonet binaya çarptı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Piyalepaşa Mahallesi’nde 15 Eylül Pazar günü öğle saatlerinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden Enes Ç. yönetimindeki kamyonet metrelerce kayarak önce sokaktaki duvara ardından da binaya çarptı.

Kaza sonucu şans eseri ölen yada yaralanan olmazken, binada hasar oluştu.

O sırada yoldan geçen bir otomobil de saniyelerle kazadan kurtuldu.

Kaza anı ise güvenlik kamerasıyla görüntülendi.