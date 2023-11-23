Beyoğlu'nda kaza Şişli'de takla

İstanbul Şişli'de takla atan aracın sürücüsü yaralandı.

Beyoğlu'nda saat 04.00 sıralarında sokakta bulunan park halindeki araçlara çarpan otomobil, olay yerinden hızla uzaklaştı.

Sokakta meydana gelen kazayı gören bir çevre sakini ise arkadaşı ile birlikte kaçan otomobilin peşine takıldı. Hasar alan ve lastiği patlayan otomobil uyarılara rağmen durmadı.

Kaçmaya devam eden otomobil Şişli, Paşa Mahallesi, Akar Caddesi'nde park halindeki otomobillere çarparak takla attı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekiplerince devrilen otomobilden çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.