Beyoğlu'nda korku dolu anlar: Taksiden inip rastgele ateş açtı

İstanbul’un Beyoğlu ilçesi Küçük Piyale Mahallesi'ndeki Bahariye Caddesi’nde kimliği belirsiz bir şüpheli, ticari taksiden indikten sonra belinden çıkarttığı silahla rastgele 2 el ateş etti.



Kurşunlar o sırada börekçiye gitmek için başka taksisinden inen sürücü Yusuf Mirzeoğlu’un bulunduğu araca isabet etti.



Ateş açan şüpheli ardından gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Olay yeri inceleme ekipleri de kurşunlama olayı ile ilgili incelemelerde bulundu.



Ateş açan şüphelinin caddenin karşısında kendisine ait olan dükkana doğru kaçtığı iddia edildi. Polis ekipleri ateş açan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

