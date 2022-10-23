Beyoğlu’nda korkunç cinayet: Boğazını kesip bileziklerini çaldılar

Beyoğlu Kulaksız Mahallesi’nde bulunan 3 katlı binanın giriş katına 2 kişi girdi. Bir süre evde dolaşan hırsızlar daha sonra uyuyan Mevlüde A.’nın kolundaki bilezikleri gördü. Hırsızlar yaşlı kadının kolundaki bilezikleri çıkararak çalmaya çalıştı. Hırsızlarla arbede yaşamaya başlayan Mevlüde A.'nın boğazını kesilerek öldürüldü. Daha sonra Mevlüde A.’nın kolundaki bilezikleri de çalan hırsızlar evden kaçarak uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemelerde kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Binaya gelen olay yeri inceleme ekipleri de detaylı çalışma yaptı.



"SIRTINDA YARA VARDI, BOĞAZI KESİLMİŞTİ"



Yoldan geçerken yardım çığlıklarını duyup binaya giren ve yaşlı kadının cansız bedeni gören Eyüp Gündüz, "Yoldan geçiyordum ben o anda işte bir bayan geldi. İmdat diye bağırdı. Yardım istediğini söyledi. İçeri girdim kadın yerde yüzüstü yatıyordu. Kadın yerde yatan kişinin annesi olduğunu söyledi. Sırtında yara vardı, boğazı kesilmişti” dedi.



Öte yandan Mevlüde A’nın cansız bedeni gerekli incelemeler yapılması için Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.