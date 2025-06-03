Beyoğlu'nda korkutan yangın

Yangın, Kalyoncukulluğu Mahallesi Ömer Hayyam Caddesi'nde bulunan 5 katlı binanın bodrum katında saat 13.00 sıralarında çıktı.

Yangın bodrum katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.

Yangın sırasında binaya yayılan duman nedeniyle daire sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Dumanın yan taraftaki binaya sirayet etmesi sonucu bir kişi 2 kedisini de alarak dışarı çıktı.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına su ve köpük sıkarak müdahale etti.

Yangın itfaiyenin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.