Beyoğlu'nda kriz çıkaran kazı: En son kombi patladı, ekipler alarma geçti

Mahalledeki bir evde bulunan kombide gece saat 00.30 sıralarında patlama meydana geldi.

İddiaya göre, elektrik dağıtım şirketi ekiplerinin 2 Mayıs Cuma gününden beri sürdürdüğü kazı çalışması sonrası yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle mahalle sakinlerinin evlerindeki cihazlarda arızalar meydana geldi.

Mahalle sakinleri bölgede yapılan kazı çalışması sonrası elektrik sıkıntısı yaşadıklarını söyledi

ÖNLEM İÇİN DOĞALGAZ KESİLDİ



Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis, İGDAŞ ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri güvenlik önlemleri alırken, İGDAŞ ekipleri ise bölgedeki doğalgazı kesti.

Cuma gününden bu yana kazı çalışmasının sürdüğünü anlatan mahalle sakinlerinden Emine Gündoğdu, "En sonunda da yanlış kazı sonucu doğalgaz borularımızı patlattılar, yanlış kazı yapıldığını düşünüyoruz." dedi.