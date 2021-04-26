Beyoğlu'nda kucağında çalıntı televizyonla denetimde polise yakalandı

Corona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine "yoğunlaştırılmış dinamik denetim faaliyetleri" genelgesi gönderilmişti.

Bu kapsamda denetimlerini aralıksız sürdüren Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, ilçe genelinde geniş çaplı bir denetim gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında polis ekipleri, sokak ve caddelerde önlem aldıktan sonra vatandaşları tek tek uyardı.

Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulamalarının da yapıldığı denetimde kurallara uymayanlara “Umumi Hıfzsıhha Kanununa Muhalefet” suçundan idari para cezası uygulandı. Devam eden denetimler ehliyetsiz ve kasksız bir şekilde motosiklet kullanan bir sürücüye de ceza uygulanırken, motosikleti de trafikten men edildi.

ÇALINTI TELEVİZYONLA POLİSE YAKALANDI



Öte yandan ilçe genelinde devam eden denetimlerde Beyoğlu polisi, kucağına aldığı televizyonla giden yabancı uyruklu bir kişiyi durdurdu. Polisin televizyonu nereden aldığını sorması üzerine cevap veren kişi, "Tamirden getiriyorum" dedi ve polis ekiplerinin televizyonunun belgelerini sorması üzerine gösteremedi.

Cadde üzerindeki bir iş yerinden televizyonu aldığını söyledi. Adrese giden polis ekipler, iş yerinin ruhsatsız olduğunu televizyonun ise çalıntı olduğunu tespit etti. Bunun üzerine ruhsatsız işyeri açan kişiye işlem yapıldı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ilçe genelinde denetimleri sıklaştırması sonucu sokak ve caddelerin geçtiğimiz haftalara kıyasla boş olduğu görüldü.