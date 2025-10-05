Beyoğlu'nda lakabı bastonlu dede! 74 yaşındaki adamdan termosta uyuşturucu satışı
Beyoğlu'nda bastonlu dede lakabıyla tanınan 74 yaşındaki adam, termos içerisinde uyuşturucu satarken yakalandı. H.B. isimli adam, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
İstanbul'da termosun içinde uyuşturucu satan 74 yaşındaki adam tutuklandı.
İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Amirliği ekipleri, Kalyoncu Kulluğu Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu satıldığının belirlenmesi üzerine çalışma başlattı.
Çalışmalar sırasında ev ve çevresi bir süre polis ekipleri tarafından izlemeye alındı.
Eve giren dört kişiye, bir süre sonra dışarı çıktıkları sırada güven timleri tarafından üst araması yapıldı.
Yapılan aramada şüphelilerden birinin üstünde bir miktar uyuşturucu madde geçirildi.
Bunun üzerine eve operasyon yapan güven timleri, bastonlu dede lakaplı H.B.'yi yakaladı.
TERMOSTA UYUŞTURUCU SATMIŞ
Evde yapılan aramalarda, termosun içerisinde 41 adet satışa hazır halde uyuşturucu, 81 adet satışa hazır halde tütün uyuşturucu, 10 adet satışa hazır halde peçeteye emdirilmiş uyuşturucu olmak üzere toplamda 318 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Ayrıca evde yapılan aramalarda 96 bin 900 lira nakit para ele geçirildi.
LAKABI BASTONLU DEDE
Gözaltına alınan H.B. ve evinden çıkan üç şüpheli, emniyete götürüldü.
İfadeleri alınan ve haklarında adli işlem başlatılan şüphelilerden H.B. adliyeye sevk edildi.
Bastonla yürüdüğü görülen H.B., çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı.
H.B.'nin evinden çıkan diğer üç şüpheli ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan haklarında adli işlem yapılarak serbest bırakıldı.
