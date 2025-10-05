Beyoğlu'nda lakabı bastonlu dede! 74 yaşındaki adamdan termosta uyuşturucu satışı

Bunun üzerine eve operasyon yapan güven timleri, bastonlu dede lakaplı H.B.'yi yakaladı.

Yapılan aramada şüphelilerden birinin üstünde bir miktar uyuşturucu madde geçirildi.

Eve giren dört kişiye, bir süre sonra dışarı çıktıkları sırada güven timleri tarafından üst araması yapıldı.

Çalışmalar sırasında ev ve çevresi bir süre polis ekipleri tarafından izlemeye alındı.

İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Amirliği ekipleri, Kalyoncu Kulluğu Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu satıldığının belirlenmesi üzerine çalışma başlattı.

Bastonlu dede olarak bilinen H.B., çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TERMOSTA UYUŞTURUCU SATMIŞ

Evde yapılan aramalarda, termosun içerisinde 41 adet satışa hazır halde uyuşturucu, 81 adet satışa hazır halde tütün uyuşturucu, 10 adet satışa hazır halde peçeteye emdirilmiş uyuşturucu olmak üzere toplamda 318 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ayrıca evde yapılan aramalarda 96 bin 900 lira nakit para ele geçirildi.

LAKABI BASTONLU DEDE

Gözaltına alınan H.B. ve evinden çıkan üç şüpheli, emniyete götürüldü.

İfadeleri alınan ve haklarında adli işlem başlatılan şüphelilerden H.B. adliyeye sevk edildi.

Bastonla yürüdüğü görülen H.B., çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı.

H.B.'nin evinden çıkan diğer üç şüpheli ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan haklarında adli işlem yapılarak serbest bırakıldı.