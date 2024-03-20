Beyoğlu’nda lastik tamirhanesi alev alev yandı

Saat 03.45 sıralarında Beyoğlu Bostan Mahallesi Kurtuluş Deresi Caddesi'nde, lastik tamircisi olarak kullanılan dükkanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın bitişiğindeki iş yerine ve park halindeki İETT otobüsüne sirayet etti.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Birçok ilçeden itfaiye ekibinin yoğun çalışmalarıyla söndürülen yangında ölü ya da yaralı bulunmadığı öğrenildi.

