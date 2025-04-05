Beyoğlu’nda maskeli saldırganlar dehşet saçtı!

Olay, 28 Mart'ta Piyalepaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde bulunan bir motosiklet tamirhanesinde 6 kişi çalıştığı sırada maskeli iki saldırgan içeriye girdi. Silahını çeken saldırganlardan biri, içeride bulunan Alper A.’ya ateş açtı. Etrafa da ateş eden saldırgan ardından kaçarak uzaklaştı.



Saldırıda Alper A. ayaklarından yaralandı. Yaralı ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında ambulansla hastaneye kaldırıldı.

