Beyoğlu'nda metro inşaatında iskele çöktü: Yaralılar var

Beyoğlu'nda Meclis-i Mebusan Caddesi'nde, Kabataş İskelesi'nin yanındaki M7 metro hattında yapılan çalışma sırasında, eksi 6. katındaki iskelede çökme meydana geldi. Bazı işçilerin yaralandığı olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada olayda 3 işçinin yaralandığı belirtildi.

Yapılan açıklamada, "Bu akşam Kabataş Metro İstasyonu şantiye alanında gerçekleşen kısmi göçük ihbarı üzerine, 4 ambulans, 2 UMKE ekibi ve 16 sağlık personeli süratle olay yerine sevk edilmiştir. Göçükten etkilenen 3 yaralı işçi ambulanslarla hastanelerimize nakledilmiştir. Yaralılardan 1’inin sağlık durumu iyi, diğer 2 işçimizde ise multitravma yaralanmaları bulunmaktadır. Hastanelerimizde gerekli tüm tıbbi müdahaleler titizlikle sürdürülmekte olup klinik seyirleri yakından takip edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.