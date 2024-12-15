Beyoğlu’nda metruk bina çöktü

Olay 19.30 sıralarında Sütlüce Mahallesi Elif Efendi Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki 2 katlı bir binanın 2'nci katında, yağışın da etkisiyle kısmi çökme meydana geldi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve acil sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin incelemesinde, binada kimsenin olmadığını tespit edildi.

Binanın çevresine güvenlik şeridi çekilerek önlem alındı. Beyoğlu Belediyesi ekipleri, iş makinesi ile sokağa saçılan molozları temizledi.

Binanın Beyoğlu Belediyesi tarafından daha önceden etrafının çevrildiği ve üzerine "Tehlikeli yapıdır. Can ve mal emniyeti açısından yaklaşamayınız. Araç park etmeyiniz şeklinde uyarı tabelası asıldığı görüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.