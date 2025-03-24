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Beyoğlu'nda Molla Çelebi Camii'nde yangın

İstanbul Beyoğlu'ndaki Molla Çelebi Camii'nin minaresinde çıkan yangın söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Beyoğlu'nda Molla Çelebi Camii'nde yangın

İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki Molla Çelebi Camii'nin minaresinde saat 03.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin merdiven yardımıyla minareye ulaştığı çalışmaların ardından yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, Molla Çelebi Camii'nin minaresi zarar gördü.

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