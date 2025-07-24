Beyoğlu'nda öldüren yumruk: Yer kavgası cinayetle bitti

İstanbul Beyoğlu'nda seyyar satıcı yer kavgasında dövülerek öldürüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde Çukur Mahallesi'nde meydan geldi.

Edinilen bilgiye göre mahallede çay ve su satışı yapan Yunus Ertekin ile aynı mahallede sabit yerde satış yapan Mustafa Ö. arasında tartışma çıktı.