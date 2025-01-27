Beyoğlu'nda otel saunasında yangın

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde, 5 katlı tarihi otelin eksi ikinci katındaki saunada çıkan yangın söndürüldü.

Beyoğlu'nda otel saunasında yangın

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Asmalı Mescit Mahallesi Meşrutiyet Caddesi'nde bulunan 5 katlı otelin eksi ikinci kattaki saunada saat 14.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

Saunadan duman çıktığını görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis sevk edildi.

Otelde bulunanlar tahliye edilirken olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

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