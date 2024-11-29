Beyoğlu'nda otel yangını: Müşteriler tahliye edildi

İstanbul Beyoğlu'nda bir otelin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. Müşteriler tedbir amaçlı tahliye edilirken yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Beyoğlu'nda otel yangını: Müşteriler tahliye edildi

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Asmalı Mescit Mahallesi Balyoz Sokak'ta bir otelin çatısındaki jeneratörde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otelde konaklayan müşteriler tedbir amaçlı tahliye edildi.

, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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