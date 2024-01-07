Beyoğlu'nda otele silahlı saldırı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Çukur Mahallesi’ndeki otelin önüne motosikletle gelen cerrahi maskeli iki saldırgandan biri tabancayla içeriye ateş açtı.



Saldırının ardından motosikletli 2 kişi kaçtı. Resepsiyonda oturan Türkmenistan uyruklu görevli Meylis C.‘nin oturduğu masaya kurşun isabet etti.



Saldırganların kaçarken açtığı ateş sonucu yerden seken kurşun yolda yürüyen Serhat D.'yi yaraladı.



Hastaneye kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, otele ateş açan saldırganı yakaladı, suç arkadaşı aranıyor.



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