Beyoğlu'nda otobüs yangını

Beyoğlu’nda durakta kalkış saatini bekleyen İETT’ye bağlı Özel Halk Otobüsü bilinmeyen bir nedenle yandı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ölü veya yaralının olmadığı öğrenildi.

Beyoğlu'nda otobüs yangını

, saat 23.00 sıralarında Beyoğlu Cihangir Mahallesi Meclisi Mebusan Caddesi üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, Fındıklı otobüs durağında kalkış saatini bekleyen İETT’ye bağlı Özel Halk Otobüsü’nün motor kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden yolcular panik içerisinde kendilerini dışarı atarken bir yandan da durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri caddede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Ölü ve yaralının olmadığı yangında otobüste hasar meydana geldi.

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