Beyoğlu'nda park halindeki kamyonette yangın

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde, park halindeki kamyonetin içindeki tahta paletler henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alarak yandı. Yangın nedeniyle Tarlabaşı Caddesi üzerinde bir süre trafik yoğunluğu oluşurken, ölen ya da yaralanan olmadı.

Beyoğlu'nda park halindeki kamyonette yangın

'un Beyoğlu ilçesi Tarlabaşı Bulvarı üzerinde park halinde bulunan kamyonette saat 14.00 sıralarında yangın çıktı.

Aracın içindeki tahta paletler yanarken, kamyonetten dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Esnaf, yangın söndürme tüpleri ile yangına müdahale etti. Yoğun duman nedeniyle trafikte görüş mesafesi düştü.

Beyoğlu'nda park halindeki kamyonette yangın - 1

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken tahta paletler kullanılamaz hale geldi.

nedeniyle Tarlabaşı Bulvarı Aksaray istikametinde trafik bir süre tek şeritten verildi.

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