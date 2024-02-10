Beyoğlu'nda park halindeki kamyonette yangın

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Tarlabaşı Bulvarı üzerinde park halinde bulunan kamyonette saat 14.00 sıralarında yangın çıktı.
Aracın içindeki tahta paletler yanarken, kamyonetten dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Esnaf, yangın söndürme tüpleri ile yangına müdahale etti. Yoğun duman nedeniyle trafikte görüş mesafesi düştü.
İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken tahta paletler kullanılamaz hale geldi.
Yangın nedeniyle Tarlabaşı Bulvarı Aksaray istikametinde trafik bir süre tek şeritten verildi.
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