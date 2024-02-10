Beyoğlu'nda park halindeki kamyonette yangın

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken tahta paletler kullanılamaz hale geldi.



Yangın nedeniyle Tarlabaşı Bulvarı Aksaray istikametinde trafik bir süre tek şeritten verildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin