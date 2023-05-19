Beyoğlu'nda polis uygulamasından kaçarken atladığı denizde boğuldu

İstanbul Beyoğlu'nda polis uygulamasından kaçmak için denize atlayan kişi, boğuldu.

Beyoğlu'nda polis uygulamasından kaçarken atladığı denizde boğuldu

'un Beyoğlu ilçesindeki Galata Köprüsü'nde rutin uygulama yapan polis ekipleri, şüphe üzerine bir kişiyi durdurmaya çalıştı.

kontrolünden kaçmak için denize atlayan kişi, vatandaşların attığı can simidine bir süre tutunduktan sonra köprünün altına doğru ilerleyerek gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Beyoğlu'nda polis uygulamasından kaçarken atladığı denizde boğuldu - 1

DENİZDEN CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

Arama kurtarma çalışmaları sonucu erkek olduğu belirlenen kişinin denizden cansız bedeni çıkarıldı.

Sağlık ekiplerine teslim edilen cesedin üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...