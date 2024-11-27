Beyoğlu’nda polisi ensesinden bıçaklayan zanlının ifadesi ortaya çıktı

İstanbul'da yaşanan olayda zanlı 12 Ekim'de polis memuru R.Ş.’yi tünel girişinde arkasından yaklaşarak ‘sustalı’ bıçakla ensesinden yaralamıştı. Zanlı Oytun Ilgar’a yönelik soruşturma tamamlandı.



İddianamede, olay günü polis memuru R.Ş.’nin İstiklal Caddesi’nin tünel girişinde görevini yaptığı, bu sırada şüpheli Oytun Ilgar’ın arkadan yaklaştığı, elindeki taşıması yasak olan bıçakla üzerinde polis yeleği bulunan müştekinin ensesine vurup kaçtığı belirtildi.



Hazırlanan iddianamede, şüphelinin sosyal medyadan olaydan önce bir video yayınlayarak kendisini durduran polislere karşı "Düelloya davet ediyorum", "Teke tek, erkek erkeğe kavga etmek isterim kendisiyle", "Çantamı aradılar, Allah’tan bıçağıma ve balime dokunmadılar. Yoksa boşu boşuna masraf yaptıracaklardı bana" şeklinde paylaşımlar yaptığının tespit edildiği kaydedildi.



Şüpheli Oytun Ilgar’ın müşteki polis memuru R.Ş.’yi öldürme kastıyla hareket ettiği, polislere karşı husumeti bulunduğu, bu nedenle saldırı yapacağını tasarlamış olduğunun değerlendirildiği aktarıldı.



ZANLININ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI



Şüpheli Ilgar’ın ifadesine de yer verilen iddianamede, olayı kesinlikle hatırlamadığını, madde bağımlısı olmadığını ancak ne bulursa içtiğini belirttiği ifade edildi. Olay sonrası şüphelinin üzerinden olayda kullandığı ve ‘sustalı’ diye tabir edilen bıçak, çantasında bir litrelik tiner ve ‘bali’ diye tabir edilen maddeler bulunduğu kaydedildi.



Hazırlanan iddianamede şüpheli Oytun Ilgar’ın ‘kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘ruhsatsız bıçak bulundurma’ suçlarından toplam 13 yıl 6 aydan 21 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.



Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.