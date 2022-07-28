Beyoğlu'nda şiddet uygulayan polisler hakkında soruşturma

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Beyoğlu'nda denetim yaparken bir kişiye şiddet uygulayan polisler hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Emniyet açıklamasında "Olaydan teşkilatımız adına üzüntü duyuyoruz" denildi.

Haberler - NTV Haber - DHA 28.07.2022 - 17:37

Beyoğlu'nda şiddet uygulayan polisler hakkında soruşturma

'un Beyoğlu ilçesi Tarlabaşı Mahallesi'nde uyuşturucu denetimleri sırasında çekilen görüntülerde polis memurlarının bir şüpheliye küfredip, tokat attıkları görüldü.

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Personelimize yönelik olumsuz tavır ve sözlü mukavemeti sonrasında, tasvip etmediğimiz görüntüler yaşandığı tespit edilmiştir. Olaydan teşkilatımız adına üzüntü duyuyoruz. Görevli personel hakkında inceleme ve soruşturma başlatılmıştır.''

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