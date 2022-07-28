Beyoğlu'nda şiddet uygulayan polisler hakkında soruşturma

Haberler - NTV Haber - DHA 28.07.2022 - 17:37
İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Tarlabaşı Mahallesi'nde uyuşturucu denetimleri sırasında çekilen görüntülerde polis memurlarının bir şüpheliye küfredip, tokat attıkları görüldü.
Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Personelimize yönelik olumsuz tavır ve sözlü mukavemeti sonrasında, tasvip etmediğimiz görüntüler yaşandığı tespit edilmiştir. Olaydan teşkilatımız adına üzüntü duyuyoruz. Görevli personel hakkında inceleme ve soruşturma başlatılmıştır.''