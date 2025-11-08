Beyoğlu'nda silahlı tartışma: 2 kişi birbirini yaraladı

08.11.2025 13:42

Beyoğlu'nda silahlı tartışma: 2 kişi birbirini yaraladı
NTV

AA

Beyoğlu'nda çıkan tartışmada, 2 kişi silahla birbirini yaraladı.

İstiklal Caddesi Bekar Sokak'ta, 2 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

 

Tartışmanın büyümesi üzerine şahıslar, birbirlerine silahla ateş etti.

 

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

 

Birbirlerini yaralayan 2 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

 

Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi aldı.

 

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından sokak trafiğe açıldı.