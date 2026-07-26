Beyoğlu'nda sır ölüm: 2008'deki cinayet davasının sanığı olduğu ortaya çıktı

İstanbul Beyoğlu 'nda yaşayan Aykut Akhoroz isimli adam evinde ölü bulundu. Akhoroz'un 2008'de işlenen bir cinayete ilişkin davada hapis cezası aldığı ortaya çıktı.

Olay, 15 Temmuz Çarşamba günü saat 21.25 sıralarında Kalyoncu Kulluğu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süredir oğlundan haber alamayan Vahdettin A., evden yoğun koku gelmesi üzerine polis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine eve gelen ekipler, dairede yaptıkları kontrollerde Aykut Akhoroz'u dairenin girişinde bulunan ilk odada koltukta yatar halde buldu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Akhoroz'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı ilk çalışmalarda Akhoroz'un vücudunda herhangi bir kesici delici alet izine rastlanmazken, evde yapılan kontrollerde herhangi bir uyuşturucu madde de bulunmadı.

Akhoroz'un poliste daha önceden yedi suç kaydı olduğu öğrenildi. Akhoroz'un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis ekiplerinin şüpheli ölüm olarak değerlendirdiği olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

CİNAYET DAVASINDA YARGILANDI

Aykut Akhoroz'un 17 Nisan 2008'de Kasımpaşa'da üniversite sınavına hazırlanan Emir Karaman'ın 17 yerinden bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan ilk şüphelilerden biri olduğu öğrenildi.

Soruşturmaya ilişkin İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Akhoroz tutuksuz yargılandı.

4 YIL 2 AY HAPİS CEZASI ALDI

İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi, 17 Ekim 2011'de açıkladığı kararda cinayetin asıl failleri olduğu belirtilen iki sanığı 15'er yıl, olay tarihinde yaşı küçük olan bir sanığı ise 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Aykut Akhoroz'un ise haksız tahrik altında kasten insan öldürmek suçuna yardım etmek eyleminden, olay tarihindeki yaşını da dikkate alınarak 4 yıl 2 ay hapis cezası aldığı öğrenildi.