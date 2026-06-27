Beyoğlu'nda sokağa patlayıcı bırakıldı. Bina, araç ve iş yerlerinde hasar oluştu

“KİMSEYLE HUSUMETİM YOK”

Hasar oluşan iş yerinin sahibi Adıgüzel Ç. (65) polise verdiği ifadede, yaklaşık 20 yıldır bakkal işlettiğini, gündüz kendisinin, akşam saatlerinde ise oğlu Ali Ç.’nin (39) iş yerinde bulunduğunu, kimseyle herhangi bir husumetlerinin olmadığını söyledi. Polis ekiplerinin şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmaları sürerken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

"ACAYİP BİR SES GELDİ"

Bina sakini, "Gece saat 02:00 civarları gibi ben yatıyordum. Acayip bir ses geldi. Hemen dışarı kaçtık. O arada zaten polis hemen geldi. Sonra bir patlama olmuş, araştırma falan yaptılar. Ben yarım saat sonra tekrar eve girdim. Binanın giriş camı kırılmıştı. İki tane araba vardı, onlar da zarar görmüş bildiğim kadarıyla. Ondan sonra daha bilgim yok” dedi.