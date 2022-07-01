Beyoğlu'nda sokak ortasında cinayet: Saldırgan yakalandı

İstanbul Beyoğlu'nda silahlı saldırıya uğrayan kişinin katili yakalandı.



Kasımpaşa, Cami Kebir Mahallesi, Hoca Ahmet Sokak'ta 20 Haziran saat 21.30 sıralarında meydana gelen olayda işyerinin önünde oturan Hakan Yarımay, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Güvenlik kameralarına yansıyan olayın ardından saldırgan olay yerinden kaçtı.



Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturmada yapılan çalışmalarda cinayeti Berk Emir Ö.'nün işlediği tespit edildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Daha önceden 7 ayrı suçtan suç kaydı bulunan şüpheliyi yakalamak için operasyon yapıldı. Balat'ta tespit edilen adrese yapılan baskında Berk Emir Ö. gözaltına alındı.



Şüphelinin evinde yapılan aramada ele geçen malzemeler arasında şarjörler, silah yayları, silah namluları, sürgü mekanizmaları ve silah yapımında kullanılan torna malzemeleri olduğu belirlendi.

Şüphelinin evinde kuru sıkı silahların namlularının değiştirilerek gerçek silah haline getirildiği belirtildi.



SUÇUNU İTİRAF ETTİ



Poliste verdiği ifadesinde suçlamaları kabul eden şüpheli Berk Emir Ö. "Bana küfür etti. Kendime yediremedim. Yanıma silahı alarak geri döndüm. Rastgele ateş ettim" dediği öğrenildi.



Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli Berk Emir Ö. ile ona yardım ve yataklık yaptığı için gözaltına alınan Zafer T. adliyeye sevk edildi.