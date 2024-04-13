Beyoğlu'nda sokakta bulunanlara silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı

Beyoğlu'nda 3 şüpheli çevreye ateş açtı. Silahlı saldırıda 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin hayatını kaybettiği öğrenilirken, polis kaçan şüphelileri arıyor.

Beyoğlu'nda sokakta bulunanlara silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı

Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Etibank Caddesi'ne gelen 3 şüpheli, silahla çevreye ateş açtı. 20'li yaşlarda olduğu öğrenilen şüpheliler, daha sonra olay yerinden kaçtı.

Saldırıda 2'si ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan biri, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Beyoğlu'nda sokakta bulunanlara silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı - 1

Olay yerine güvenlik şeridi çekerek inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...