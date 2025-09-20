Beyoğlu'nda taksici silahlı saldırıda öldü: Taksicilerden eylem

Beyoğlu Yenişehir Mahallesi Avşar Sokak'ta takside mesaiye yeni başlayan 53 yaşındaki Ali Sancar yolcu olarak aldığı şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Kafasından vurulan ve saldırı sonrası gasp edilen Sancar ağır yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme başlatırken, ağır yaralanan Sancar, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sancar'ın hastanede hayatını kaybettiği aynı zamanda taksisinde hiç nakit para olmadığı bütün paranın gasp edildiği öğrenildi. Sancar'a saldıran şahıs olay yerinden kaçarken polis ekipleri saldırganı yakalamak için geniş çaplı arama çalışması başlattı.



"MESLEKTAŞLARI EYLEM YAPTI"



Ali Sancar'ın hayatını kaybettiğini duyan meslektaşları hastane önünde toplandı. Konvoy halinde korna çalarak eylem yapan taksiciler hastanenin önünde yeniden bir araya geldi.

Taksiciler adına konuşan Eyüp Berk, "Çok üzgünüz, bugün hiç tasvip etmediğimiz yıllardır da büyük mücadelesini verdiğimiz bir konu, yine bir meslektaşımızı kaybettik. Bizler birer birer meslektaşlarımızı toprağa vermekten bıktık. Çocuklarımız evden çıktığımızda eve sağ salim varabilecek miyiz diye gözümüzün içine bakıyor. Yolcu el ettiğinde ‘Alalım mı almayalım mı?' diye düşünüyoruz. Arabaya binen insanın merhabasını günaydınını unuttuk aklımızda tek bir soru var? ‘Kapı açıldığı zaman acaba bu adam bana saldırır mı saldırmaz mı?' diye düşünüyoruz.." diye konuştu.