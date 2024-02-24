Beyoğlu’nda tarihi Tersane Emini Ahmed Ağa Çeşmesi yenilendi

18’inci Yüzyılda Osmanlı Dönemi’nde klasik tarzda kesme taştan yapılan Beyoğlu Kasımpaşa’daki tarihi Tersane Emini Ahmed Ağa Çeşmesi’nin restorasyonu yapıldı. Kızılay Meydanı’ndaki kabartma oymalarla süslü çeşme yıllar içinde tahrip olmuştu. Üstünde yazılar yazılan ve eskiyen tarihi yapıyı İstanbul Valiliği ve Beyoğlu Belediyesi yeniledi.





“BİRİNCİ AMACIMIZ BEYOĞLU’NUN DEĞERLERİNİ GELECEĞE TAŞIMAK”



Açılış töreninde konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Beyoğlu'nda komşularına teşekkür ediyorum bizlere 5 yıl önce bir görev tebliğ ettiniz. Göreve gelirken birinci amacımız Beyoğlu’nun değerlerini geleceğe taşımaktı. Beyoğlu tarihi bir şehir, farklı inançların, medeniyetlerin, kültürlerin yüzyıllardır var olduğu bir ilçe. Ecdadın bize emanet ettiği eskiyen yapılarımızı geleceğe taşımak en büyük hedefimizden biriydi. Bu anlamda tarihi eserlerimizi restore ediyoruz” dedi.



“BEYOĞLU TARİHİ BİR ŞEHİR AMA YAŞLI DEĞİL”



İlçenin tarihine değinen Yıldız, “Bu tarihi eserler ya kütüphane ya da gençlik, kültür ve sanat merkezi olarak kendine yer buluyor. Bugün açılışını yaptığımız tarihi çeşmemizi İstanbul Valiliği ile restore ettik ve geleceğe taşıyoruz. Önümüzdeki günlerde diğer çeşmelerimizin de açılışını yapacağız. Komşularımız da gelip bu çeşmelerin etrafında nefes alacak. Bu tarihi eserlere hep birlikte sahip çıkacağız. Beyoğlu’nun tarihiyle geleceğe taşınmasına önem veriyoruz. Beyoğlu tarihi bir şehir ama yaşlı değil hep 18 yaşında olacak. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılındayız, 200’üncü yılında da ilçemiz bu özelliğini taşıyacak. Genç olmak, ayakta kalmak Kasımpaşalının şiarında var. Tarihi eserleri geleceğe bu anlayışla taşıyacağız” diye konuştu.