İstanbul Emniyeti’ne bağlı narkotik polis ekipleri, Beyoğlu'nda uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 35 kişinin yakalanması için 35 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 30 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 3 adet ruhsatsız silah, 68 adet fişek 1012 gram Hint keneviri ve 36 gram ot esrar ele geçirildi.