İstanbul Emniyeti’ne bağlı narkotik polis ekipleri, Beyoğlu'nda uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 35 kişinin yakalanması için 35 adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda 30 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 3 adet ruhsatsız silah, 68 adet fişek 1012 gram Hint keneviri ve 36 gram ot esrar ele geçirildi.
Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu: 30 kişi gözaltında
Anadolu AjansıTürkiye
İstanbul Beyoğlu'nda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 30 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyeti’ne bağlı narkotik polis ekipleri, Beyoğlu'nda uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 35 kişinin yakalanması için 35 adrese operasyon düzenledi.