Beyoğlu'nda yangın: Engelli genç kızı mahalle sakinleri kurtardı

İstanbul Beyoğlu'nda bir dairede başlayan yangın üst kata da sıçradı. Yangın nedeniyle dairede mahsur kalan engelli genç kız, mahalle sakinleri tarafından kurtarılarak dışarı çıkarıldı. Kızının hastaneye kaldırıldığını öğrenen kadın uzun süre sakinleştirilemedi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması ile kontrol altına alındı.

Haberler - DHA 25.04.2022 - 14:57

Beyoğlu'nda yangın: Engelli genç kızı mahalle sakinleri kurtardı

'un Beyoğlu ilçesinde dört katlı binanın üçüncü katında  henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini görenler, apartman sakinlerini uyardıktan sonra itfaiye ekiplerine haber verdi.

Dumanların yoğunlaşması üzerine apartman boşaltıldı. çıkan dairede engelli genç kızın olduğunu öğrenen mahalle sakinleri, daireye girerek engelliyi dışarıya çıkardı.

Beyoğlu'nda dört katlı bir binada yangın çıktı. Beyoğlu'nda dört katlı bir binada yangın çıktı.

Engelli kız, ambulansa alınarak tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kızının hastaneye kaldırıldığını öğrenen anne ise güçlükle sakinleştirildi. Yangın, kısa sürede üst daireye de sıçradı.

Beyoğlu ve Şişli itfaiye ekipleri yangına iki yönden müdahale ederek söndürdü. Yangında iki dairede hasar meydana geldi.

Yangın çıkan dairedeki engelli kızı komşular kurtardı. Yangın çıkan dairedeki engelli kızı komşular kurtardı.

"ENGELLİ KADINI KOMŞULAR KURTARDI"

Mahalle sakini Akif İnnan, "Bizim komşuda yangın çıktı. Kuşlarımız içeride kalmıştı. Tekrar içeriye girdim onları aldım. Onlarda sonuçta bir can. Elektrikten çıktığı söyleniyor, duvarlarda yanma oldu. 16-17 yaşında bir bedensel engelli kız vardı. Onu komşular kurtarmış sağ olsunlar" dedi.

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