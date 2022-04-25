Beyoğlu'nda yangın: Engelli genç kızı mahalle sakinleri kurtardı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde dört katlı binanın üçüncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini görenler, apartman sakinlerini uyardıktan sonra itfaiye ekiplerine haber verdi.

Dumanların yoğunlaşması üzerine apartman boşaltıldı. Yangın çıkan dairede engelli genç kızın olduğunu öğrenen mahalle sakinleri, daireye girerek engelliyi dışarıya çıkardı.

Beyoğlu'nda dört katlı bir binada yangın çıktı.

Engelli kız, ambulansa alınarak tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kızının hastaneye kaldırıldığını öğrenen anne ise güçlükle sakinleştirildi. Yangın, kısa sürede üst daireye de sıçradı.



Beyoğlu ve Şişli itfaiye ekipleri yangına iki yönden müdahale ederek söndürdü. Yangında iki dairede hasar meydana geldi.



Yangın çıkan dairedeki engelli kızı komşular kurtardı.

"ENGELLİ KADINI KOMŞULAR KURTARDI"



Mahalle sakini Akif İnnan, "Bizim komşuda yangın çıktı. Kuşlarımız içeride kalmıştı. Tekrar içeriye girdim onları aldım. Onlarda sonuçta bir can. Elektrikten çıktığı söyleniyor, duvarlarda yanma oldu. 16-17 yaşında bir bedensel engelli kız vardı. Onu komşular kurtarmış sağ olsunlar" dedi.

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