Beyoğlu'nda yangın faciası: 1 yaşındaki bebek yaşamını yitirdi

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Sururi Mehmet Efendi Mahallesi'nde bulunan 2 katlı binanın giriş katında saat 06.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yoğun dumanı ve alevleri gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından evin içerisinde bulunan 2 kişi kurtarılırken, 1 yaşındaki bebek alevler arasında kalarak hayatını kaybetti.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından yangın söndürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri yanan giriş katta inceleme başlattı.

Bebeğin cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.