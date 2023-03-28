Beyoğlu'nda yolu kapatıp halay çeken kişilere 872 liralık ceza

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, caddede durarak trafik akışına engel olan ve yüksek sesli müzikle çevredekileri rahatsız eden kişilerin yakalanması için harekete geçti.



Vatandaşlar tarafından çekilen görüntüleri inceleyen polis, aracın E.B'ye ait olduğunu belirledi.



Hastane yolunu kapatıp halay çektiler Haberi Görüntüle Yakalanan E.B. hakkında Karayolları Trafik Kanunu'nun "Taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasak olduğu yerde duraklamak" ve "Müzik cihazlarını kamunun huzurunu bozacak şekilde kullanmak" maddeleri gereği 872 lira para cezası uygulandı.



Ayrıca, aynı otomobilde bulunan ve araçtan inerek halay çeken B.C. ve B.Ş'ye de "Taşıt yolu üzerinde yayaların trafiği engelleyecek davranışlarda bulunmak" maddesi gereği 436'şar lira para cezası kesildi.