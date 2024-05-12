Beyoğlu'nda 13 aracın lastiğini bıçakla kesen kişi yakalandı

İstanbul'da polis ekipleri, Beyoğlu ilçesi Kaptanpaşa Mahallesi'ndeki bir sokakta çok sayıda aracın lastiklerinin patlatılmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, 11 Mayıs'ta saat 02.30 sıralarında bir şüphelinin cebinden çıkardığı kesici aletle park halindeki 13 aracın lastiklerini patlatarak olay yerinden uzaklaştığını belirledi.
YAKALANDI
Çalışmaların devamında kimliği tespit edilen E.A. (19) Hüseyinağa Mahallesi'ndeki evinde polis ekiplerince gözaltına alındı.
"ALKOLLÜYDÜM, HATIRLAMIYORUM" DEDİ
Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, olay sırasında alkollü olduğu için olayı hatırlamadığını söylediği öğrenildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Hakkında "mala zarar verme" suçundan işlem başlatılan şüpheli E.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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