Beyoğlu'nda asansör boşluğuna düşen müşteri yaralandı

Hüseyinağa Mahallesi Kameriye Sokak'ta 4 katlı binanın restoran kısmında ismi öğrenilemeyen bir müşteri, asansöre binmek istediği sırada kabinin olmadığını fark etmedi.

Müşteri birinci kattan aşağı düştü ve ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Ekiplerin çalışması sonucu asansör boşluğundan yaralı olarak çıkarılan müşteri, ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

