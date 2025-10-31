Beyoğlu'nda dövülen İspanyol Youtuber konuştu: "Hayatımın en kötü 10 dakikasıydı"

İstanbul Beyoğlu'nda motosikletle ilerlerken video çeken İspanyol Youtuber ve arkadaşı, “Niye çekiyorsun” diyen iki kişinin saldırısına uğradı.

Turisti darbeden 2 şüpheli, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

Olayın ardından İspanyol Youtuber Javier Ros Del Valle açıklamalarda bulundu.

"7 KİŞİNİN KOŞTUĞUNU GÖRDÜM"



Valle, "Motosikletimle sokakta tek başıma gidiyordum ve kaskımda bir kamera vardı. Sokaklardan birinde, bir adam kamerayı açık tuttuğumu fark etti ve beni durdurmaya çalıştı. Kamerayı elimden almaya çalıştığını görünce hızlandım. Çıkarken bir arkadaşı bana su şişesi fırlattı ve şişe bacağıma isabet etti. Dikiz aynasına baktım ve peşimden 7 kişinin koştuğunu gördüm; biri motosikletli, diğerleri yaya. Motosiklet sürmede pek iyi değilim ve kontrolüm pek yoktu. Tümsekler vardı ve düşmekten korkuyordum. Çok hızlı gitmiyordum ve sonunda beni yakalamayı başardı. İngilizce bilmiyorum ve tek yapabildiğim 'Üzgünüm kardeşlerim' demek oldu" ifadelerini kullandı.