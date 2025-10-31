Beyoğlu'nda dövülen İspanyol Youtuber konuştu: "Hayatımın en kötü 10 dakikasıydı"
Beyoğlu'nda dövülen İspanyol Youtuber olay anını anlattı. Javier Ros Del Valle, "Hayatımın en kötü 10 dakikasıydı, beni almaya geleceklerini düşündüm." dedi.
İstanbul Beyoğlu'nda motosikletle ilerlerken video çeken İspanyol Youtuber ve arkadaşı, “Niye çekiyorsun” diyen iki kişinin saldırısına uğradı.
Turisti darbeden 2 şüpheli, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.
Olayın ardından İspanyol Youtuber Javier Ros Del Valle açıklamalarda bulundu.
"7 KİŞİNİN KOŞTUĞUNU GÖRDÜM"
Valle, "Motosikletimle sokakta tek başıma gidiyordum ve kaskımda bir kamera vardı. Sokaklardan birinde, bir adam kamerayı açık tuttuğumu fark etti ve beni durdurmaya çalıştı. Kamerayı elimden almaya çalıştığını görünce hızlandım. Çıkarken bir arkadaşı bana su şişesi fırlattı ve şişe bacağıma isabet etti. Dikiz aynasına baktım ve peşimden 7 kişinin koştuğunu gördüm; biri motosikletli, diğerleri yaya. Motosiklet sürmede pek iyi değilim ve kontrolüm pek yoktu. Tümsekler vardı ve düşmekten korkuyordum. Çok hızlı gitmiyordum ve sonunda beni yakalamayı başardı. İngilizce bilmiyorum ve tek yapabildiğim 'Üzgünüm kardeşlerim' demek oldu" ifadelerini kullandı.
"HAYATIMIN EN KÖTÜ 10 DAKİKASIYDI"
28 yaşındaki Valle sözlerini şöyle sürdürdü:
"Hayatımın en kötü 10 dakikasıydı, beni almaya geleceklerini düşündüm, içeri girmedikleri için şanslıydım, sonra koridorda bir adam gördüm ve yardım istemeye gittim, tercümanla birlikte onunla konuşuyordum, adam çok nazikti. Saklanmak için evini kullanmama izin verdi, bu yüzden oradan ayrıldık ve dışarı çıktığımızda adamların gittiğini gördüm. Benimle eve kadar yürüdü."
İSPANYOL YOUTUBER'A BEYOĞLU'NDA SALDIRI