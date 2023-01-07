Beyoğlu’nda feci kaza: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

İstanbul Beyoğlu’nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet metrelerce sürüklendi. Tünelin duvarına çarpan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı duyan sürücünün yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Beyoğlu’nda feci kaza: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Beyoğlu’nda Kasımpaşa-Hasköy Tüneli'nde Taştan Yılmaz’ın kullandığı 34 EER 722 plakalı motosiklet, tünel içerisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Bir süre sürüklenen motosiklet, tünelin duvarına çarparak durdu. Kazanın ardından, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Beyoğlu’nda feci kaza: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - 1

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Taştan Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayı duyan, Yılmaz’ın yakınları olay yerine akın etti. Yılmaz’ın cansız bedenini gören yakınları sinir krizi geçirdi.

Beyoğlu’nda feci kaza: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - 2

TRAFİK TEK ŞERİTTEN KONTROLLÜ SAĞLANDI

Kaza nedeniyle Kasımpaşa-Hasköy Tüneli, Hasköy istikametinde trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Yılmaz’ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...