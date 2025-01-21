Beyoğlu'nda geceyi terzi ve yangını aydınlattı

Camiikebir Mahallesi'nde sokak üzerinde bulunan terzi dükkanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

TAKSİM'DE DAİRE ALEV ALEV YANDI



Taksim Katip Mustafa Çelebi Mahallesi'nde saat 00.40 sıralarında yaşanan diğer olayda ise, bir binada bulunan dairede yangın çıktı.

Vatandaşların panik yaşadığı yangın olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangın anları cep telefonu kamerasına da yansıdı. Polis her iki yangınla ilgili inceleme başlattı.