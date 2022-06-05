Beyoğlu'nda kadın cinayeti

Beyoğlu'nda Aysel Bozkurt, evinde domuz bağı yöntemi ile öldürülmüş halde bulundu.



Cinayet, Şehit Muhtar Caddesi, Taksim Fırını Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın ikinci katında meydana geldi.



13 yıl cinayetten dolayı cezaevinde yatan 63 yaşındaki Aysel Bozkurt, 2 yıl önce pandemiden dolayı serbest bırakıldı.

Yalnız yaşadığı öğrenilen Bozkurt'tan haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.



BAŞÖRTÜSÜ VE İPLE DOMUZ BAĞI YAPILMIŞ



İhbar üzerine 2 odalı daireye giren polis ekipleri, Bozkurt'un ip ve başörtüsü ile boynundan, ellerinden ve ayaklarından bağlanarak domuz bağı yöntemi ile öldürüldüğünü belirledi.

Cinayetin bir gün önce gerçekleştiği üzerinde duran polis, Bozkurt'un yaşadığı dairede delil incelemesi yaptı.

CESEDİ ADLİ TIP KURUMUNA KALDIRILDI



Polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemelerin ardından, Bozkurt'un cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cinayeti işleyen kişi ya da kişilerin yakalanması için polis ekiplerinin çalışması sürüyor. Öte yandan polisin olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi.