Beyoğlu'ndaki Amerikalı turist cinayetinde cezalar belli oldu

Beyoğlu’nda geçen sene bir eğlence mekanından çıkan Amerikalı turist Leonard Samuel Record'un öldürülmesine ilişkin davada sanıklara hapis cezası verildi.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ferhat Kavdır Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Tutuksuz sanık Murat Kerim Ocak ise avukatlarla birlikte duruşma salonunda hazır bulundu.

ÖLDÜRME NİYETİNDE OLMADIĞINI SÖYLEDİ

Duruşmada savunma yapan sanık Ferhat Kavdır, böyle bir olayın içinde bulunduğu için pişman olduğunu ve maktul Record’u öldürme niyetinde olmadığını söyleyerek mahkemeden beraatını istedi.

Sanık avukatları ise müvekkillerinin tahliyelerini ve beraatlarını talep etti.

SON SÖZÜNDE GENÇLİĞİNİN DE GÖZ GÖNÜNDE BULUNDURULMASINI İSTEDİ

Duruşmanın biteceği bildirilerek mahkemeden son sözü sorulan sanık Ferhat Kavdır, gençliğinin de göz önünde bulundurulmasını isteyerek heyetten tahliyesini talep etti.

1 SANIĞA 12,5 YIL HAPİS CEZASI

Alınan savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Ferhat Kavdır’ı ‘neticesi sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralama’ suçundan 12,5 yıl hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Sanık, ‘ruhsatsız silah bulundurma’ suçundan da 5 ay hapse çarptırıldı ve bu suçtan hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmedildi.

Sanık Emre Ateş’i ‘basit yaralama’ suçundan 2 bin lira adli para cezasına çarptıran heyet, tüm sanıkların üzerine atılı ‘yağma’ suçundan ise beraatına hükmetti. Öte yandan sanıklar Murat Kerim Ocak ve suça sürüklenen çocuk B.Y'nin ise üzerine atılı ‘kasten öldürme’ suçundan da beraatına karar verildi.

Mahkeme ayrıca, sanık Tuğrulhan Denizhan’ı ‘basit yaralama’ suçundan 2 bin lira adli para cezasına çarptırarak hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

