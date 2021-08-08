Beyoğlu'ndaki cinayetin şüphelisi tutuklandı

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 Ağustos'ta saat 06.00 sıralarında, Hüseyinağa Mahallesi Halas Sokak'ta çıkan kavgaya ilişkin yürüttüğü çalışmalarda, şüpheli M.I'yı (37) gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Hüseyinağa Mahallesi Halas Sokak'ta şüpheli M.I., tartıştığı A.A. (36) ile kavgaya müdahale eden M.İ'yi (28) silahla yaralamış, yaralılardan M.İ., yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.



Olayın ardından kaçan şüpheli M.I., 6 Ağustos'ta Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gözaltına alınmıştı.