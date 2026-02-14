Beyoğlu'ndaki evinin 5'inci katından düşen Kübra Kölge hayatını kaybetti

Olay, 12 Şubat tarihinde Beyoğlu'nda yaşandı. Alınan bilgiye göre 21 yaşındaki Kübra Kölge, ailesiyle oturduğu evde bilinmeyen bir nedenle 5'inci kattaki evinin penceresinden aşağı düştü. Tenteye çarparak yere düşen Kölge, ağır yaralandı.

Görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sevk eden sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Kölge ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kölge hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İNTİHAR MI? KAZA MI?

Olay yerinde esnaflık yapan ve aynı zamanda maktülün kuzeni olduğunu iddia eden F.G., olay anında bir gürültü duyduklarını ve baktıklarında birinin pencereden düştüğünü gördüklerini söyledi. Olay anını anlatan F.G., Kölge'nin evinin altındaki eczanede çalıştığını eklerken, "İntihar mı etti yoksa başımı dolanıp düştü onu kimse bilmiyor" dedi.

Kübra Kölge’nin cenazesi Kilyos Mezarlığı’na defnedildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.