Beyoğlu'nda metruk binada korkutan yangın

Beyoğlu'nda 5 katlı metruk bir binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İGDAŞ ekiplerince sokaktaki doğalgaz hattı tedbiren kapatıldı.

Beyoğlu'nda metruk binada korkutan yangın

Ömer Avni Mahallesi Saray Arkası Sokak'taki kullanılmayan bir binanın 3. ve 4. katlarında henüz belirlenemeyen sebeple çıktı.

İhbar üzerine olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında binada küçük çaplı patlamalar meydana geldi.

Bunun üzerine polis, sağlık ve İGDAŞ ile çevre ilçelerden itfaiye ekipleri de olay yerine sevk edildi.

Beyoğlu'nda metruk binada korkutan yangın - 1

Yangının söndürülmesi için çalışma başlatılırken, binada bulunan ve dumandan etkilenen 2 kişiye sağlık ekiplerince müdahale edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İGDAŞ ekiplerince sokaktaki doğalgaz hattı tedbiren kapatıldı.

Ekiplerin kontrol altına alarak söndürdüğü yangında, binada hasar oluştu.

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