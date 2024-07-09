Beyoğlu'nda metruk binada korkutan yangın

Ömer Avni Mahallesi Saray Arkası Sokak'taki kullanılmayan bir binanın 3. ve 4. katlarında henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.



İhbar üzerine olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında binada küçük çaplı patlamalar meydana geldi.



Bunun üzerine polis, sağlık ve İGDAŞ ile çevre ilçelerden itfaiye ekipleri de olay yerine sevk edildi.