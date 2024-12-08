Beyoğlu'ndan eğlence mekanlarına denetim

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son günlerde kaçak ve sahte içkiden ölümlerin artması üzerine çalışma başlattı.



Ekipler, Cihangir Mahallesi ile Tarlabaşı Bulvarı'nda faaliyet gösteren çok sayıda eğlence mekanını denetledi.



Denetimde, eğlence mekanlarındaki alkollü içeceklerin bandrolleri kontrol edilirken, mekanda bulunanların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.



Denetimler sırasında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.