Beypazarı Madensuyu yeni ürünlerini piyasaya sürdü

Meyve aromalı maden suları %100 maden suyundan üretiliyor, doğal aroma ve pancar şekeriyle tatlandırılarak şişeleniyor. Beypazarı Maden Suyu meyve aromalı ürünler kategorisinde limon, nar, c vitamini, vişne, mandalina, elma, çilek ve karpuz-çilek aromalı çeşitleriyle de yer alıyor.



Beypazarı Madensuyu Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Ercan, “Meyve aromalı maden suyu özellikle çocuklar ve gençler arasında yükselen bir trend. Yaptığımız araştırmalar sektörümüzde bu kategorinin çocuk ve genç tüketici segmentinde yüksek bir büyüme potansiyeli olduğunu gösteriyor. Gazlı içecek kategorisinde sağlıklı ve lezzetli içecek tercih edenler tüketicilerimizin talep ve beğenilerini dikkate alarak geliştirdiğimiz yeni ürünlerimiz deneyenlerden tam not aldı. Alternatiflerimiz arasından favorilerini, tüketicilerimize sorduk. Onlardan gelen yorum ve değerlendirmelerle yeni çeşitlerimize karar verdik." dedi.



Beypazarı meyve aromalı maden suları yeni ürünlerinin yanı sıra yenilediği şişeleriyle de raflarda yerini almaya başladı. Ergonomik yeni dizayn yeşil cam şişesi inovatif tasarımı ile göz dolduruyor.



İşin inovasyon tarafında tüketicilerin ihtiyaç ve beklentilerini doğru okuyanların kazandığı bir dönemden geçildiğini ifade eden Ercan, "Beypazarı olarak son dönemde yeni yatırımlarla makine parkurumuzu geliştirdik. Nisan ayı itibariyle devriye aldığımız yeni üretim hattımızla üretim kapasitemizi %30 oranında arttırdık. Yenilikçi ürünlerimizle sektörümüzde öncü bir duruşumuz var. Bugüne kadar çıkardığımız ürünlerden yola devam edemeyen hiç olmadı, tam tersine başarı grafiklerimiz her zaman yükseldi. Arkasında büyük bir Ar-Ge süreci yatan yeni şişe ve ürün gamımızla da benzer bir grafiği göreceğimize inanıyoruz. ” dedi.



Öte yandan Beypazarı Maden Suyu’nun simgesi haline gelen ve markayla bütünleşen klasik şişeler, sade maden suyu ile raflarda yer almaya devam ediyor.