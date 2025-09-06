Beypazarı'nda otluk alanda yangın

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde henüz belirlenemeyen sebeple otluk alanda yangın çıktı.

Olay, Ankara'nın Beypazarı ilçesi, Dikmen Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen sebeple çıkan yangın sonucu 20 dönümlük arazi yandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ve sağlık ekibi sevk edildi.

, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonucunda kontrol altına alındı. Yangında can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtildi. Ekipler, olayla ilgili inceleme başlattı.

