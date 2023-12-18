Beyran fiyatını yüksek bulan müşteri silahla restoran bastı

"BEYRANA ZAM YAPMIŞTIK"



Mustafa Odabaşı, beyran fiyatını yüksek bulan müşterinin kuryeyi dövdükten sonra iş yerini bastığını söyledi. Silahların ateşlenmesi nedeniyle büyük endişe yaşadıklarını ve şüpheliler hakkında şikayetçi olduklarını anlatan Odabaşı, "Beyrana zam yapmıştık. Siparişi gönderdik ama müşteri beyranı almadı. Bunun yanında kuryeyi de hakaret ederek darbetti. Telefon ettik neden böyle davrandığını sorduk. Tekrar telefonda küfürler etmeye ve tehdit etmeye başladılar. Bir süre sonra da dükkanımızı basıp havaya çevreye ateş açtılar. Bize 9 kişi saldırdı, onlar gidince polis şikayetçi olduk" diye konuştu.



İşletme sahibi Odabaşı ve oğlunun dövülerek silahların ateşlendiği anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.