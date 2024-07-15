Beyşehir Gölü'ne bırakılan yavru sazan sayısı 1.5 milyona ulaştı

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce yapılan açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığının yürütmüş olduğu “Su Kaynaklarının Balıklandırılması” projesi çerçevesinde geçtiğimiz günlerde Beyşehir Gölü’ne 1 milyon adet yavru sazan balığı bırakıldığı hatırlatıldı.





Açıklamada, 1 milyon yavru sazana ilave olarak 500 bin adet daha yavru sazanın tatlı sularla buluşturulduğu ve böylece Beyşehir Gölü’ne takviye edilen yavru sazan miktarının 1.5 milyon adete yükseldiği belirtilerek, “Beyşehir’de Beyşehir Gölü’nün yanı sıra aynı proje çerçevesinde ilçe genelindeki göletlere de 130 bin adet yavru sazan balığı bırakılmıştı” denildi.